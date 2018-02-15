Сын заместителя шерифа пострадал в результате стрельбы в школе в США

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сын заместителя шерифа округа Бровард получил ранения во время стрельбы в школе во Флориде, сообщил телеканал CBSNews со ссылкой на шерифа Скотта Исраэля.

Он также рассказал, что погиб футбольный тренер школы Stoneman Douglas.

"Мои тройняшки заканчивали именно эту школу", — отметил он.

Трагедия произошла днем в среду в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами. Погибли 17 человек, 16 пострадали. По словам очевидцев, приблизительно за десять минут до окончания занятий в школе прозвучала сначала пожарная сигнализация, затем началась стрельба.

В полиции подтвердили задержание подозреваемого. Им оказался бывший ученик этой школы Николас Круз 1999 года рождения. Его исключили из школы из-за проблем с дисциплиной.