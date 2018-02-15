США и Польша обсудили усилия по "сдерживанию агрессии" в регионе

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Главы оборонных ведомств США и Польши обсудили двусторонние усилия по противостоянию региональной агрессии, сообщила пресс-служба Пентагона в среду по итогам прошедших в Брюсселе переговоров.

Глава Пентагона США Джеймс Мэттис находится в Европе, где в среду принял участие во встрече глав оборонных ведомства стран-членов НАТО.

"Два руководителя обсудили двусторонние усилия по сдерживанию региональной агрессии", — сообщила представитель министерства обороны США Дана Уайт по итогам переговоров Мэттиса с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Сообщается, что Мэттис поблагодарил польского коллегу за размещение американских ВС на своей территории и выразил признание за вклад Польши в обеспечение региональной и глобальной безопасности.