Япония заявила о передаче груза на судно из КНДР в обход санкций ООН

ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Японский патрульный самолет службы безопасности на море зафиксировал возможную передачу грузов с одного судна на другое в нарушение санкций против КНДР, принятых Советом Безопасности ООН, говорится в заявлении МИД Японии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Патрульная служба сфотографировала два танкера, один из которых принадлежит Северной Корее, в Восточно-Китайском море в 250 километрах к востоку от Шанхая. Оба судна стоят, вплотную сблизившись бортами, как это происходит при перегрузке товаров или нефти в открытом море. Кроме того, сотрудники японской службы зафиксировали, что на обоих судах велись работы, что подтверждает подозрения о передаче грузов в обход санкций ООН.

"Поздно ночью 13 февраля патрульный самолет первого отряда службы безопасности на море Р-3С зафиксировал сближение бортами северокорейского танкера Rye Song Gang-1 и танкера Wan Heng-11 под флагом Белиза в 250 километрах к востоку от Шанхая в Восточно-Китайском море. Исходя из того, что оба корабля сблизились ночью и на них было включено освещение, есть вероятность, что там проводились какие-то работы. Правительство, принимая во внимание все обстоятельства, имеет основания подозревать, что там проводилась передача грузов с корабля на корабль, запрещенная санкциями Совета Безопасности ООН", — говорится в документе.

МИД Японии проинформировал об этом инциденте Совет Безопасности ООН.

Ранее сообщалось, что северокорейский танкер Rye Song Gang-1 был замечен 20 января в проведении подобных работ с танкером под флагом Доминики.