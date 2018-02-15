Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе во Флориде

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Трое пострадавших в результате стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, находятся в критическом состоянии, рассказали медики госпиталя, куда поступили раненые.

Жертвами стрельбы стали по меньшей мере 17 человек сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл. По его словам, 12 человек убиты в здании школы, трое — на улице, еще двое скончались в больнице. Шериф не привел данных о числе раненых, отметив, что некоторые пострадавшие находятся на операционном столе.

В свою очередь, глава округа Бровард Бим Фер сообщил, что 17 человек получили ранения.

Стрельбу открыл бывший ученик

Стрельбу в школе в штате Флорида устроил ее бывший ученик, сообщил представитель местных властей Роберт Ранси.

"На данный момент у нас нет оснований считать, что у стрелка были сообщники", — отметил Ранси.

Шериф округа Бровард позднее подтвердил, что подозреваемый в стрельбе — бывший ученик этой школы Николас Круз 1999 года рождения — задержан. Ранее подозреваемый был исключен из учебного заведения из-за проблем с дисциплиной.

Шериф также рассказал, что нападавший был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15 с большим боезапасом.

"Вызывает большое беспокойство"

Полиция изучает информацию с аккаунтов социальных сетей открывшего стрельбу в школе во Флориде подростка, обнаруженная на них информация "вызывает беспокойство", сообщил журналистам шериф округа Бровард.

"Мы изучаем его сайты, социальные сети, некоторое из того, что мы видим, вызывает большое беспокойство", — сказал шериф.

ФБР, в свою очередь, открыло специальный сайт, на который можно загрузить фотографии и видео стрельбы в школе. " Зайдите на сайт… чтобы предоставить любую информацию, которая у вас есть, по стрельбе, которая произошла в школе Marjory Stoneman Douglas High School", — сообщил офис шерифа округа Бровард на своей странице в Twitter.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. Учебное заведение, как предполагается, будет закрыто до конца недели.