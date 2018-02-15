Школу во Флориде, где убили 17 человек, закрыли до конца недели

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Школа во Флориде, где были убиты 17 человек, будет закрыта до конца недели, сообщило управление государственных школ округа Бровард.

"Школа Marjory Stoneman Douglas High School будет закрыта в четверг и пятницу, 15 и 16 февраля", — сообщило ведомство в Twitter.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.