Американский дипломат купил себе в Эстонии старые "Жигули"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Советник по политическим вопросам посольства США в Эстонии Брайан Тимм-Брок приобрел для личного пользования автомобиль "ВАЗ 2106" 1987 года выпуска. Об этом сообщается на официальной странице посольства в Facebook.

Дипломат признается, что всегда хотел машину, которая будет выделяться на фоне других. "Думаю, я сделал хороший выбор. Я, в отличие от отца, ставлю на первое место интересный внешний вид, а не качество", — пишет он.

Брок отмечает, что приобрел "Жигули", которые стали его первым личным автомобилем, чтобы отпраздновать свое тридцатилетие. Чтобы управлять "Жигулями", американцу пришлось научиться пользоваться ручной коробкой передач. Вместе с машиной мужчина купил кепку с надписью "Давай" на русском языке.