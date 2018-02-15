ФБР создало сайт для загрузки данных о стрельбе в школе во Флориде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. ФБР открыло специальный сайт, на который можно загрузить фотографии и видео стрельбы в школе американского города Паркленд, жертвами которой стали 17 человек, сообщил офис шерифа округа Бровард штата Флорида, где произошел инцидент.

"ФБР открыло сайт, на который вы можете загрузить фотографии и видео стрельбы в (школе) Stoneman (#stonemanshooting). Зайдите на сайт… чтобы предоставить любую информацию, которая у вас есть, по стрельбе, которая произошла в школе Marjory Stoneman Douglas High School", — сообщил офис шерифа в официальном Twitter-аккаунте.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет. По данным шерифа округа Бровард Скотта Исраэля, жертвами стрельбы стали 17 человек. Как сообщили медики, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Шериф подтвердил задержание подозреваемого в стрельбе — бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Подросток был исключен из школы из-за проблем с дисциплиной.