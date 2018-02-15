В США двух россиян осудили по делу о киберпреступлениях

КАМДЕН (штат Нью-Джерси, США), 15 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Два предполагаемых российских хакера Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец, проходящие по одному и тому же делу, получили в среду в суде в США совершенно разные приговоры. Дринкман был приговорен к 12 годам, а Смилянец — к 4 годам, 3 месяцам и 21 дню, которые он уже отбыл, так что последнего освободили в зале суда.

Разницу в приговорах суд не объяснил — резолютивная часть обнародована не была, мотивировка приговоров рассматривалась в закрытом режиме. Судья Джером Симандл лишь заявил, что это делается "в правоохранительных интересах". Он не пояснил, входили ли в состав приговора какие-либо обязательства подсудимых по сотрудничеству с властями США.

Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По версии американских властей, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний.

Дринкман получил 12 лет

Судья Джером Симандл приговорил Дринкмана к одновременному отбытию двух сроков в 60 и 144 месяца — таким образом, Дринкман должен будет провести в заключении 144 месяца, или 12 лет. Кроме того, по выходу из тюрьмы, если он не будет депортирован, Дринкман должен три года соблюдать условия досрочного освобождения.

Слушания по приговору состоялись в закрытом режиме. Судья оценил ущерб от деятельности Дринкмана почти в 312 миллионов долларов, окончательно сумма к возмещению будет определена на слушаниях 13 апреля в 9.30 утра по местному времени.

В суде присутствовала супруга Дринкмана, которая отказалась от комментариев.

Слушания по приговору проходили в закрытом режиме. "Мне известно о некоторых весьма чувствительных данных, касающихся приговора", — заявил судья. "Данное дело имеет серьезные основания для закрытых слушаний", — добавил он, сославшись на неназванные "исключительные обстоятельства дела".

Смилянец раскаивается и освобожден

Смилянец, который, в отличие от Дринкмана, был одет не в зеленую робу арестанта с кандалами на руках и ногах, а в элегантный костюм, заявил, что раскаивается в содеянном.

"Я полностью сожалею о своих действиях", — сказал Смилянец, выступая с последним словом. На вопрос судьи Джерома Симандла, сколько он заработал на незаконной деятельности, Смилянец ответил: "Около 5 миллионов долларов".

Судья также спросил, думал ли Смилянец о жертвах своих преступлений. "До совершения своего первого правонарушения я провел исследования… и нашел извинение этому — что это преступление без потерпевших, только банки будут страдать. Я понимаю, что это была полная ложь", — заметил он.

Смилянец сообщил, что лишь небольшая часть украденных номеров кредиток была перепродана, но речь все равно идет о большом числе номеров, и пообещал сделать все возможное, чтобы возместить нанесенный ущерб.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении мотивировки приговора в закрытом режиме, после чего семью подсудимого и присутствующих журналистов попросили удалиться. Через некоторое время публику пригласили обратно в зал, и судья огласил приговор: 4 года, 3 месяца и 21 день — то есть столько, сколько Смилянец отсидел по факту. Россиянин был освобожден в зале суда. Он получил также 5 лет условно и должен будет находиться это время под надзором американских властей, если останется на территории США и не будет депортирован в Россию.

"Честный суд, все честно", — сказал Смилянец РИА Новости. Приговор одобрили родственники Смилянца, которые присутствовали на суде.

"Приговор справедливый, мы рады", — добавил адвокат подсудимого Игорь Литвак. Он уточнил, что подавать апелляцию не планирует.

На вопрос, покинет ли он территорию США или останется в Америке, Смилянец ответил: "Это в руках иммиграционных служб. Пока за мной не пришли. Богу виднее, что будет дальше".