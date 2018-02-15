Американские СМИ объяснили, почему в России происходят авиакатастрофы

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Авиакатастрофы в России отчасти вызваны резким ростом пассажирских перевозок и связанной с этим нехваткой квалифицированных пилотов. Об этом в статье для The Atlantic пишет журналист Алек Лун.

Автор перечисляет авиакатастрофы последних нескольких лет, которые произошли, в том числе, по вине пилотов. Среди них крушения Як-42 под Ярославлем в 2011 году, ATR 72 под Тюменью в 2012 году и падение Ту-154 Минобороны в Черное море в 2016-м.

Автор считает, что российская авиаотрасль стала "жертвой собственного успеха". Так, пишет Лун, с 2009 по 2015 годы количество авиапассажиров в России удвоилось и составило 90 миллионов, а в прошлом году рост трафика составил 19%.

Это привело к дефициту персонала. Ситуацию усугубляет снижение курса рубля, которое делает работу пилотов за границей, в частности в Азии, привлекательной, отмечает Лун.

Как подчеркивается в статье, хотя время работы российских пилотов ограничено 90 часам в месяц, что по сравнению с другими странами немного, авиакомпании зачастую "выжимают соки" из своих сотрудников и заставляют их работать больше. Так, расследование авиакатастрофы 2012 года под Тюменью показало, что пилоты нарушали режим труда и не получали достаточно отпускных дней.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет сообщил, что падение Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевшего из Москвы в Орск, могло быть вызвано обледенением датчиков приемников полного давления, которые замеряют скорость самолета. При этом обогрев приемников был выключен, отметили в комитете. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

