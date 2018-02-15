СМИ: в Японии уволили трех военных ВМС США после инцидента с "нудистом"

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Трех командиров батальона ВМС США, развернутого в Японии, уволили со службы после того, как один из них был найден в лесу в состоянии опьянения и без одежды, сообщает издание Navy Times со ссылкой на источники в ведомстве.

Инцидент произошел на территории американской базы в японской префектуре Окинава. По данным источников издания, Джейсон Габбард уволен со службы после того, как его обнаружили на территории базы в состоянии опьянения, из одежды на нем была только обувь. Еще двух командиров, Джеймса Чо и Джейсона Холдена, уволили за то, что они пытались скрыть этот инцидент.

Как заявила официальный представитель ВМС США Кейт Кук, ведомство всегда "проводит расследования и принимает необходимые действия", если возникают признаки того, что ценности, принятые в вооруженных силах США, не уважаются.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на оборонное ведомство сообщила, что американские ВМС проводят расследование в отношении десятка американских военнослужащих, базирующихся в Японии, из-за подозрений в торговле наркотиками. По данным издания, в военно-морских силах подозревают, что моряки, в числе которых есть также члены экипажа авианосца "Рональд Рейган", могли покупать, употреблять и распространять наркотики на территории Японии. Согласно газете, речь идет о ЛСД, экстази и других веществах.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.