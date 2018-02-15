Замгоссекретаря США посетит Украину 21 февраля

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Замгоссекретаря США Джон Салливан посетит Украину, где 21 февраля проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным, говорится в заявлении госдепартамента США.

Встречи с украинскими чиновниками будет проходить в рамках визита Салливана в Европу. С 16 по 23 февраля он кроме Украины посетит Германию, Италию, Латвию и Бельгию.

"Салливан 21 февраля проведет встречу с президентом Украины Порошенко, премьером Гройсманом и главой МИД Климкиным", — говорится в сообщении.

Он "подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку в части суверенитета Украины и территориальной целостности", — уточняет госдеп.

В Риге американский дипломат 22 февраля проведет "встречу с высокопоставленными чиновниками". "Он подтвердит обязательство в качестве члена НАТО в рамках статьи 5 (о взаимной обороне) и обсудит экономические, инвестиционные вопросы и приоритеты в двухсторонних отношениях", — говорится в сообщении.

В пятницу, 23 февраля, дипломат отправится в Брюссель.

Перед туром по Восточной Европе, 18-20 февраля Салливан посетит Рим, а до этого будет принимать участие в работе делегации США в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, уточняет ведомство.