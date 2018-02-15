В Аргентине конфисковали партию вещей с нацистской символикой

МЕХИКО, 15 фев – РИА Новости. Аргентинская полиция конфисковала еще одну партию вещей с нацистской символикой, на этот раз в городе Сальта.

По сообщению портала Clarin, коллекция нацистских вещей находилась в одном из частных домов. Среди объектов – оружие, каски, кортики и штандарты времен Второй мировой войны. Власти установили, что коллекционер покупал часть вещей за рубежом, а затем направлял их в Аргентину почтой.

В 2017 году в Аргентине уже находили две партии нацистской атрибутики. Сначала недалеко от Буэнос-Айреса был обнаружен нелегальный склад нацистской символики — самый большой в истории страны, а затем аналогичные предметы были найдены в антикварной лавке в районе Сан-Тельмо в столицы. Среди предметов также были каски, пилотки, пряжки, ножи и медали со свастикой.

После Второй мировой войны многие нацистские преступники бежали в Южную Америку. Наиболее известными среди них были один из ближайших помощников фюрера Адольф Эйхман. В 1960 году израильскими агентами в Аргентине он был арестован, нелегально переправлен в Израиль и затем повешен. Еще одним был Йозеф Менгеле, прозванный "ангелом смерти" концлагеря "Освенцим" и умерший в 1979 году в Бразилии.