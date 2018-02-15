Число погибших при стрельбе в школе во Флориде возросло до 17 человек

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек стали жертвами стрельбы в школе города Паркленд, штат Флорида, сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл.
По его словам, 12 человек убиты в здании школы, трое — на улице, еще двое скончались в больнице. Шериф не привел данных о числе раненых, отметив, что некоторые пострадавшие находятся на операционном столе.
Ранее СМИ сообщали о 15-16 погибших. Как заявил глава округа Бровард Бим Фер, 17 человек получили ранения.
Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В ней обучается около трех тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.
Президент США Дональд Трамп обсудил случившееся с губернатором Флориды Риком Скоттом, предложив ему помощь. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.
Enough is enough.— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 14 февраля 2018 г.
The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.
Gut wrenching.#Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn