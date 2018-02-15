МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Офис Общества венгерской культуры Закарпатья в украинском городе Ужгород пытались поджечь двое граждан Евросоюза, об этом говорится в заявлении губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля.

Ранее сообщалось, что 4 февраля неизвестные кинули бутылки с зажигательной смесью в здание Закарпатского союза венгров в Ужгороде.

"Преступники — иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза. Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии", — заявил Москаль, отметив, что украинским властям известны их имена и место проживания.

"Они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику (президента России Владимира) Путина и тесно контактируют с российскими правыми (Эдуарда) Лимонова", — добавил Москаль.

По утверждению губернатора, ранее подозреваемые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Москаль заявил, что мужчинам будет заочно предъявлено обвинение, после чего подозреваемых объявят в международный розыск.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который, среди прочего, существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что закон нарушает права нацменьшинств. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.