Россиянин Смилянец не будет обжаловать приговор в США за киберпреступления

КАМДЕН (Штат Нью-Джерси), 15 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин РФ Дмитрий Смилянец заявил РИА Новости, что удовлетворен приговором в США за хакерство и не будет его обжаловать.

Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Дмитрия Смилянца к 4 годам, 3 месяцам и 21 дню по факту отбытого срока за киберпреступления и кражу финансовой информации, Смилянец был освобожден немедленно.

"Честный суд, все честно", — сказал Смилянец.

"Приговор справедливый, мы рады", — добавил адвокат подсудимого Игорь Литвак. Он уточнил, что подавать апелляцию не планирует.

На вопрос, покинет ли он территорию США или останется в Америке, Смилянец ответил: "Это в руках иммиграционных служб. Пока за мной не пришли. Богу виднее, что будет дальше".

Приговор составил 51 месяц и 21 день, и Смилянец был освобожден в зале суда. Резолютивная часть приговора по решению суда останется закрытой.

Смилянец проходил по тому же делу, что и гражданин РФ Владимир Дринкман, который был приговорен ранее в среду тем же судом к 12 годам тюрьмы.

Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По версии американских властей, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний, из которых скачали данные более 160 миллионов кредитных и дебетовых карт, которые затем перепродали сторонним покупателям. Прокуратура называет хакерскую атаку одной из крупнейших в истории США.