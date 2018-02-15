В США вынесли приговор россиянину Смилянцу за киберпреступления

КАМДЕН (штат Нью-Джерси, США), 15 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Дмитрия Смилянца к 4 годам и 4 месяцам за киберпреступления и кражу финансовой информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Приговор составил 51 месяц и 21 день, и Смилянец был освобожден в зале суда. Резолютивная часть приговора по решению суда останется закрытой.

Смилянец проходил по тому же делу, что и гражданин РФ Владимир Дринкман, который был приговорен ранее в среду тем же судом к 12 годам тюрьмы.

После отбытия срок Дринкман и Смилянец, как предполагается, будут депортированы в Россию.

Суд определит размер компенсации, которую должен будет выплатить Смилянец, на заседании 13 апреля, либо ранее по соглашению обвинения и защиты. От дополнительного штрафа Смилянец освобожден по неспособности его выплатить. Смилянец должен будет выполнять ряд условий досрочного освобождения на протяжении 5 лет — среди этих условий запрет на займы, раскрытие финансовой информации, сотрудничество с иммиграционными властями.

Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По версии американских властей, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний. Прокуратура называет хакерскую атаку одной из крупнейших в истории США. Ущерб от деятельности хакеров суд оценил более чем в 300 миллионов долларов.