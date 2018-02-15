Россиянин Смилянец заявил в американском суде, что раскаивается в хакерстве

КАМДЕН (Штат Нью-Джерси), 15 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин РФ Дмитрий Смилянец заявил в суде США, что раскаивается в хакерстве.

Смилянец проходит по тому же делу, что и гражданин РФ Владимир Дринкман, который был приговорен ранее в среду тем же судом к 12 годам тюрьмы. Обвинение считает, что Дринкман, Смилянец и сообщники похитили до 160 миллионов номеров кредитных карт, ущерб от деятельности одного Дринкмана суд определил в 312 миллионов долларов.

"Я полностью сожалею о своих действиях", — сказал Смилянец, выступая с последним словом. На вопрос судьи Джерома Симандла, сколько он заработал на незаконной деятельности, Смилянец ответил: "Около 5 миллионов долларов".

Судья также спросил, думал ли Смилянец о жертвах своих преступлений. "До совершения своего первого правонарушения я провел исследования… и нашел извинение этому — что это преступление без потерпевших, только банки будут страдать. Я понимаю, что это была полная ложь", — заметил он.

Смилянец сообщил, что лишь небольшая часть украденных номеров кредиток была перепродана, но речь все равно идет о большом числе номеров, и пообещал сделать все возможное, чтобы возместить нанесенный ущерб.

В свою очередь, обвинение просило учесть серьезность вменяемых Смилянцу преступлений. "Речь идет об исключительном преступлении", — сказал представитель обвинения.

Суд удовлетворил ходатайство защиты о рассмотрении мотивировки приговора в закрытом режиме, после чего семью подсудимого и присутствующих журналистов попросили удалиться.