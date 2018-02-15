Во Флориде продолжают обыскивать школу, где произошла стрельба

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Полиция продолжат обыскивать здание школы во Флориде, где произошла стрельба, место пока небезопасно, заявил журналистам шериф округа Бровард.

"Мы продолжаем работать на территории школы, там еще небезопасно", — сказал шериф. Он пояснил, что полиция должна удостовериться, что в школе "никто не скрывается".

Шериф подтвердил информацию, что в результате инцидента пострадали 14 человек, но не уточнил число погибших.

По его словам, стрелявшему, которого уже удалось задержать, "около 18 лет". По данным полиции, в настоящее время он не является учащимся этого заведения, но посещал его в прошлом.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд (округ Бровард штата Флорида) в 60 километрах к северу от Майами днем во вторник. В школе обучается около 3 тысяч детей с 14 до 18 лет.