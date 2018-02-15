Венесуэла отвергла критику "Группы Лимы" по выборам

МЕХИКО, 15 фев – РИА Новости. Представительство Венесуэлы в Организации американских государств (ОАГ) в среду отвергло заявления "Группы Лимы" по выборам в южноамериканской стране и назвала ее "Картелем Лимы".

Во вторник по итогам встречи министров иностранных дел "Группы Лимы" было выпущено заявление, согласно которому правительство Перу решило пересмотреть вопрос о приглашении президента Венесуэлы Николаса Мадуро на "Саммит Америк" в Лиме 13-14 апреля.

"Эти страны представляют собой власти, которым никто не давал права не признавать наши институты. Мы требуем немедленного прекращения всех агрессий и угроз", — приводит канал Globovision заявление главы представительства Кармен Луисы Веласкес.

В заседании "Группы Лимы" приняли участие главы МИД и представители 14 стран Америки. Они выразили свое неприятие решения о проведении выборов 13-14 апреля, назвав это препятствием для демократического, прозрачного и вызывающего доверия выборного процесса, а также для участия в них всех политических игроков Венесуэлы и международных наблюдателей.