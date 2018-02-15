Трамп предложил губернатору Флориды помощь после стрельбы в школе

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил с губернатором Флориды Риком Скоттом ситуацию со стрельбой в школе и предложил ему необходимую помощь, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Президент поговорил с губернатором и предложил ему необходимую федеральную помощь. Глава министерства внутренней безопасности Кирстен Ниельсен также поговорила с губернатором и другими официальными лицами. Она доложила президенту об этих переговорах", — сказала Сандерс.

Представитель Белого дома сообщила, что "в свете этой трагедии запланированный регулярный брифинг отменен". Она пообещала информировать журналистов по мере поступления деталей.

"Мы продолжаем молиться за пострадавших, их друзей и родных", — добавила Сандерс.

Общее число пострадавших при стрельбе в школе на юге Флориды до сих пор точно не известно, некоторые СМИ говорят о 20-50 раненых. Телеканал Fox News со ссылкой на сенатора от штата Билла Нельсона сообщил о нескольких погибших.

Полиция опознала стрелявшего, им оказался учащийся этого учебного заведения, сообщал местный телеканал WSVN. По его данным, подозреваемый в стрельбе задержан.