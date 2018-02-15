Американские истребители F-16 отработали бомбометание на полигоне в Эстонии

ТАЛЛИН, 15 фев — РИА Новости. Американские истребители F-16 в среду отработали бомбометание по наземным целям на центральном полигоне Аэгвийду в Эстонии с участием авианаводчиков местных Сил обороны, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

Двенадцать истребителей F-16 112-й эскадрильи Национальной гвардии американского штата Огайо 14 января прибыли в Эстонию, чтобы принять участие в международных учениях. Истребители прилетели на авиабазу Эмари под Таллином с американской авиабазы в Толедо. Американские летчики уже приняли участие в ряде тренировочных вылетов, а последние два дня отрабатывалось взаимодействие эстонских и американских военных по сбросу авиационных бомб.

"В Эстонии в рамках международного сотрудничества мы проводим учения с местными авианаводчиками по отработке сброса бомб. В целом было сброшено 24 бомбы BDU-33 под корректировку эстонских наводчиков. Эта работа позволяет нам улучшить коммуникацию друг с другом, несмотря на языковой барьер или различия в метрической системе. Это очень важно, потому что мы можем оказаться вместе в бою", — сказал пилот истребителя F-16 капитан Сет Мюллей.

На учениях применялись специальные учебные бомбы без боезаряда, которые дымом обозначают зону поражения. К учениям привлекались также ВВС Швеции, Великобритании и авианаводчики из Бельгии.

"Совместные учения со шведами проходили в воздушном пространстве Швеции, так что контроль за авиацией осуществляли шведы, исключение составил лишь самолет-заправщик из Великобритании. Дозаправка проходила в воздушном пространстве Эстонии, и эстонские диспетчеры координировали работу заправщика", — сообщил глава центра управления воздушными операциями лейтенант эстонских Сил обороны Тынис Пярн.

Американские истребители продолжат тренировочные полеты с авиабазы Эмари до второй половины марта.