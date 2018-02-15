Опрос: почти половина израильтян выступает за отставку Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 фев — РИА Новости. Почти половина израильтян считает, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху должен уйти в отставку после того, как полиция рекомендовала предъявить ему обвинения в коррупции, свидетельствует опрос, проведенный Вторым каналом местного телевидения.

Сам глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще долгие годы руководить страной.

По данным телеканала, 48% респондентов ответили утвердительно на вопрос, следует ли Нетаньяху покинуть свой пост, 36% придерживаются противоположного мнения, остальные 16% затруднились с ответом. Среди избирателей правящей партии "Ликуд" противников отставки набралось 68%, сторонников только 19%.

Опрос показывает, что "Ликуд", несмотря на подозрения в адрес его лидера, лидирует в электоральных предпочтениях израильтян. Если бы выборы состоялись сегодня, то партия получила бы 26 мандатов против нынешних 30 из 120 в Кнессете. Второе место у оппозиционной партии центристского толка "Еш Атид", которая сумела бы делегировать в парламент 22 депутата — вдвое больше, чем сейчас.

В опросе приняли участие 598 человек, выборка репрезентативна, сообщил телеканал.

Результаты исследования опубликованы на следующий день после того, как полиция объявила о завершении двух уголовных дел против Нетаньяху. Их материалы вместе с рекомендацией передаются юридическому советнику правительства и генеральному прокурору Авихаю Мандельблиту, которому предстоит решить, предстанет ли премьер-министр перед судом.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал тиражи основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".