КАМДЕН (штат Нью-Джерси), 15 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Защита россиянина Владимира Дринкмана, приговоренного в США к 12 годам за хакерство, пока не определилась с тем, будет ли подавать апелляцию на приговор, заявил журналистам адвокат осужденного Майкл Райли.

"На данный момент я не уверен", — ответил он на вопрос о возможной апелляции. По словам адвоката, на решение этого вопроса отведено 14 дней, в течение которых он будет советоваться с подсудимым.

На вопрос, нуждается ли Дринкман в медицинской помощи, Райли сказал, что ему о таком не известно.

После отбытия срока Дринкман, как предполагается, будет депортирован в Россию, однако его адвокат заявил, что это будет обговариваться с судебными властями.

Судья Джером Симандл в среду приговорил Дринкмана к одновременному отбытию двух сроков в 60 и 144 месяца — таким образом, Дринкман должен будет провести в заключении 144 месяца, или 12 лет. Кроме того, по выходу из тюрьмы, если он не будет депортирован, Дринкман должен три года соблюдать условия досрочного освобождения.

Большая часть приговора строится на закрытой информации, которая обнародована не будет, заявил судья.