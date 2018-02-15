СМИ сообщили о семи жертвах стрельбы в школе во Флориде

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе в городе Паркланд на юге Флориды, сообщают местные телеканалы со ссылкой на свои источники.
Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написало об одном погибшем.
Сообщается, что в местный госпиталь доставлены 14 пострадавших. Общее число пострадавших и погибших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ пишут о 20-50 раненых.
Полиция уже опознала стрелявшего в школе, им оказался бывший учащийся этого учебного заведения, он задержан и доставлен в больницу.
В сети также появилось видео самой стрельбы, на которой слышны выстрелы и крики учеников.
Enough is enough.— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 14 февраля 2018 г.
The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.
Gut wrenching.#Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn
Президента США Дональд Трамп обсудил случившееся с губернатором Флориды Риком Скоттом, предложив ему помощь. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.