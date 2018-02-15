СМИ сообщили о семи жертвах стрельбы в школе во Флориде

Стрельба в школе во Флориде (17)

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

Стрельба в школе во Флориде. 14 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Не менее семи человек погибли в результате стрельбы в школе в городе Паркланд на юге Флориды, сообщают местные телеканалы со ссылкой на свои источники.

Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написало об одном погибшем.

Сообщается, что в местный госпиталь доставлены 14 пострадавших. Общее число пострадавших и погибших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ пишут о 20-50 раненых.

Полиция уже опознала стрелявшего в школе, им оказался бывший учащийся этого учебного заведения, он задержан и доставлен в больницу.

В сети также появилось видео самой стрельбы, на которой слышны выстрелы и крики учеников.

Enough is enough.

The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.



Gut wrenching.#Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn — Kirk Lubimov (@KirkLubimov) 14 февраля 2018 г.

​​Президента США Дональд Трамп обсудил случившееся с губернатором Флориды Риком Скоттом, предложив ему помощь. Он также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим.