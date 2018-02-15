КАМДЕН (Штат Нью-Джерси), 15 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к 12 годам за киберпреступления и кражу финансовой информации, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, второй фигурант дела, гражданин России Дмитрий Смилянец осужден на 4 года и 4 месяца.

Судья Джером Симандл приговорил Дринкмана к одновременному отбытию двух сроков в 60 и 144 месяца — таким образом, Дринкман должен будет провести в заключении 144 месяца, или 12 лет. Кроме того, после освобождения, если он не будет депортирован, Дринкман должен три года соблюдать условия досрочного освобождения.

После отбытия срока Дринкман, как предполагается, будет депортирован в Россию, однако его адвокат Майкл Райли заявил, что это будет обговариваться с судебными властями.

Защита Дринкмана пока не определилась, подавать ли апелляцию на вердикт. Смилянец и его адвокат заявили, что удовлетворены приговором и обжаловать его не будут.

Слушания по приговору состоялись в закрытом режиме. Судья оценил ущерб от деятельности Дринкмана почти в 312 миллионов долларов, окончательно эта сумма к возмещению будет определена на слушаниях 13 апреля.

Дринкман и Смилянец были экстрадированы в США из Нидерландов после ареста в 2013 году. Позже оба признали себя виновными в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. По версии американских властей, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний.

Прокуратура называет хакерскую атаку одной из крупнейших в истории США. Ущерб от деятельности хакеров суд оценил более чем в 300 миллионов долларов.