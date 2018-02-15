При стрельбе в школе на юге Флориды погибли несколько человек

Стрельба в школе на юге Флориды. 15 февраля 2018 года

Стрельба в школе на юге Флориды. 15 февраля 2018 года

ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Несколько человек погибли в результате стрельбы в школе на юге Флориды, сообщает Fox News со ссылкой на сенатора от этого штата Билла Нельсона.

"Несколько погибших", — цитирует телеканал слова сенатора.

Общее число пострадавших до сих пор точно не известно, некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых. Издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента ранее написало об одном погибшем.

Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, сообщал местный телеканал WSVN.