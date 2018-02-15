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Генерал Громов развенчал мифы о советской войне в Афганистане

08:0015.02.2018
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© РИА Новости / А. СоломоновПерейти в фотобанкВывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Архивное фотоВывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Архивное фото
© РИА Новости / А. Соломонов
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сегодня Россия и остальные 14 бывших республик СССР отмечают 29-ю годовщину вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан (ДРА). Девятилетний конфликт был крупным эпизодом холодной войны, а его последствия до сих пор влияют на систему международной безопасности и региональную стабильность. Хотя американская война в Афганистане тянется уже 17-й год, именно с советской военной кампанией — благодаря западным военным экспертам — связано множество заблуждений и неточностей.

Чтобы развенчать самые распространенные мифы о конфликте, Sputnik побеседовал с генерал-полковником Громовым, последним командующим 40-й армии, которая формировала костяк ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Миф I: "Советско-афганская война"

"Самое первое заблуждение о конфликте скрывается в его имени", — говорит генерал.

"Так называемая советско-афганская война подразумевает, что конфликт носил двусторонний характер, то есть это была конфронтация между СССР и Афганистаном, а это фактически неверно".

Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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По словам командующего, этот миф был популяризирован на Западе во время холодной войны, чтобы придать легитимности моджахедам, которых поддерживали США и их союзники.

"Советская армия законно присутствовала в Афганистане, поскольку СССР был официально приглашен правящим афганским правительством в 1979 году", — отмечает генерал, проводя параллели с развертыванием российских войск в Сирии в сентябре 2015-го.

"Фактически афганский конфликт был внутренним противоборством между законным правительством во главе с Народно-демократической партией Афганистана (НДПА) и моджахедами — или душманами, бандами исламистов и прочих мятежников".

Генерал подчеркивает, что нельзя превращать сложный и динамичный конфликт в "черно-белое" столкновение между Советским Союзом и афганцами.

По мнению Громова, даже само понятие "война" в данном случае не вполне уместно из-за низкой интенсивности боевых действий.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкСолдаты ограниченного контингента Вооруженных сил СССР, вернувшиеся из Афганистана
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Солдаты ограниченного контингента Вооруженных сил СССР, вернувшиеся из Афганистана

Миф II: "Советский Союз проиграл Афганскую войну"

Возможно, самый популярный миф о советской кампании в ДРА заключается в том, что она завершилась поражением СССР, укрепив авторитет Афганистана как "кладбища империй".

"Это очень неточное описание событий", — говорит генерал.

"Во-первых, важно подчеркнуть, что, будучи командующим советской армии в ДРА, я никогда не получал приказов кого-нибудь "победить" в Афганистане".

"На своем пике 40-я армия насчитывала всего 108 800 человек, и это явно свидетельствует о том, что никто не добивался классической военной победы в Афганистане".

Напомним: во Вьетнаме США развернули контингент войск, в пять раз больший, чем 40-я армия, на территории, которая примерно в пять раз меньше, чем Афганистан.

Громов подчеркивает: миссия 40-й армии в ДРА заключалась в "обеспечении благоприятных условий для деятельности законного правительства НДПА".

Вывод ограниченного контингента советских войск из Афганистана
© РИА Новости / А. Соломонов
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"Те, кто рассматривают исход кампании через призму "победа-поражение", не понимают сложный характер военных операций против партизан. Я убежден, что советские солдаты успешно выполнили поставленную задачу в Афганистане", — заявляет командующий.

Громов отмечает, что советские войска контролировали большую часть территории Афганистана на протяжении всей кампании, ни одна застава не была захвачена моджахедами, несмотря на постоянно растущее финансирование из-за рубежа.

В то же время легитимное правительство под руководством Мохаммада Наджибуллы успешно создавало эффективные органы безопасности, а его популярность постоянно росла, благодаря политике национального примирения.

"На момент нашего выхода правительство было способно автономно поддерживать порядок в ДРА при условии, что финансовая и экономическая поддержка со стороны СССР продолжится", — говорит Громов.

© РИА Новости / Александр ГращенковПерейти в фотобанкГвардейский танковый полк готовится к отправке в СССР
© РИА Новости / Александр Гращенков
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Гвардейский танковый полк готовится к отправке в СССР

На вопрос, почему правительство Наджибуллы в конечном итоге было свергнуто моджахедами, Громов ответил, что к тому времени сам Советский Союз распался, поэтому внешнеполитический курс нового российского руководства исключал финансовую поддержку Наджибуллы.

Рассекреченные документы ЦРУ также подтверждают, что моджахеды не смогли бы свергнуть легитимное правительство, если бы Советский Союз продолжал оказывать финансовую помощь.

Миф III: "Насилие, насилие, ничто, кроме насилия"

Командующий также развенчал миф, утверждающий, что советские солдаты и офицеры проводили операцию с "безудержной жестокостью" по отношению к афганскому населению.

Военнослужащий подразделения специального назначения во время испытаний на право ношения голубого берета на базе учебного центра 3-й отдельной бригады спецназа ГРУ в Самарской области
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Рассказы о "безжалостных советских солдатах" были придуманы теми, кто поддерживал моджахедов, стремясь увеличить их финансирование и политическую легитимность.

"На самом деле Советский Союз реализовывал многочисленные гражданские, экономические и политические программы, направленные на улучшение условий жизни для местного населения", — отмечает Громов.

"Например, только в 1982 году 40-я армия провела 127 гражданских операций, которые включали в себя ремонт домов, строительство дорог, раздачу пищи и медикаментов местным жителям, а также проведение культурных мероприятий".

"И это армия! В это же время в ДРА были задействованы многочисленные гражданские специалисты, экономические советники, комсомольские отряды…"

Командующий отмечает: заявления о том, что Советский Союз применял "тактику выжженной земли" в Афганистане, "абсолютно непрофессиональны".

© РИА Новости / Валерий ШустовПерейти в фотобанкАфганский и советский воины
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Афганский и советский воины

"Любой офицер, который когда-либо участвовал в операциях по борьбе с повстанцами, понимает, что хорошие отношения с местным населением жизненно важны для успеха общественно-политических действий и снижения числа жертв, что является главным приоритетом".

"Нам даже удалось наладить отношения с некоторыми нашими противниками, такими как покойный Ахмад Шах Масуд, в целях обеспечения безопасного вывода наших солдат", — говорит Громов.

Миф IV: "Американцы делают это лучше"

Генерал прокомментировал продолжающуюся американскую войну в Афганистане, развенчивая миф о том, что США более успешны, и отмечая некоторые "существенные различия между (нашей. — Прим. ред.) операцией и той, которая проводится Штатами".

Афганские силы безопасности после операции против боевиков исламского государства (ДАИШ) в провинции Нангархар
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
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"Во-первых, мы все-таки сдержали свое слово и действительно вышли из Афганистана, как и обещали, в то время как США продолжают присутствовать в стране даже после объявленного "вывода" в 2014 году", — говорит Громов.

С момента завершения операции "Несокрушимая свобода" в конце 2014-го США почти удвоили свой военный персонал в Афганистане, в результате чего общее число военнослужащих достигло 14 тысяч человек.

Генерал также указывает на различие между оперативным подходом Советской армии и военных США, которые увязли в Афганистане уже почти на 17 лет.

"Во время нашего развертывания в ДРА 40-я армия контролировала большую часть территории Афганистана, вынуждая моджахедов действовать из подполья, так как у них не было реальной власти в стране", — утверждает Громов.

Это сильно контрастирует с последним докладом BBC, в котором заявляют, что "Талибан"* в настоящее время либо полностью контролирует, либо свободно действует примерно на 70% территории Афганистана.

© AP Photo / Mirwais KhanПоследователи течения Талибана* Mahaaz-e-Dadullah
© AP Photo / Mirwais Khan
Последователи течения Талибана* Mahaaz-e-Dadullah

"В отличие от американцев, которые склонны сидеть на своих базах, советские солдаты были развернуты по всей стране — как в крупных городах, так и в небольших деревнях и поселениях", — отмечает командующий.

"Это позволило более эффективно контролировать территорию и налаживать отношения с населением".

Громов также подчеркнул, что, в отличие от США, Советский Союз не стремился навязать свою политическую и экономическую систему Афганистану, поскольку его присутствие в стране было в первую очередь "обусловлено прагматическими геополитическими интересами, особенно безопасностью, а не идеологией".

Экс-президент Афганистана Хамид Карзай. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"В действительности 40-я армия достигла значительного прогресса в Афганистане, выполняя свои цели, и это продолжалось бы, если бы не более крупные геополитические изменения — в частности, крах СССР".

"Я искренне горжусь тем, что мне выпала честь вести наших солдат, которые с достоинством преодолели многочисленные испытания на афганской земле, и я благодарен за их службу", — заключил Громов.

Генерал-полковник Борис Всеволодович Громов провел более пяти лет в Афганистане, удостоен звания Героя Советского Союза за службу в ДРА. Позднее он стал губернатором Московской области и возглавил одну из крупнейших ветеранских организаций в России — "Боевое братство".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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evlaampiy
США часто упрекают что СССР проиграл войну в Афганистане.
Допустим это так, СССР потратил на это десять лет, не закончил,
поменялось правительство, не хватило ресурсов.
Решили уйти и ушли.
Но есть ещё и вот что, СССР воевал с так называемыми
моджахедами, и при всём при этом США обильно снабжали
моджахедов оружием и всем остальным, инструкторы и так далее.
То есть США были в полной мере на стороне моджахедов.
Теперь США уже как 17 лет воюют в Афганистане и не они одни,
им помогают так называемые их союзники по блоку НАТО.
Бывает что США обращается за помощью к России, не часто но бывает.
С генералом Громовым можно согласиться, он многое правильно говорит.
08:51
15.02.2018
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shulgamorskoy
Шульга-Морской В. Конечно, это было в значительной степени советское присутствие, а не война. Показательно, что правительство Афганистана было варварски свергнуто спустя три года после вывода Советского контингента.
09:06
15.02.2018
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