СМИ сообщили об одном погибшем в результате стрельбы в школе во Флориде

Стрельба в школе во Флориде (17)

Стрельба в школе на юге Флориды

Стрельба в школе на юге Флориды

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. В результате стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде погиб, по меньшей мере, один человек, сообщает издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента.

По данным издания, общее число пострадавших до сих пор точно не известно. Некоторые СМИ сообщают о 20-50 раненых.

Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, в настоящий момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.

Пожарно-спасательные подразделения в США занимаются, в том числе, оказанием первой медицинской помощи и транспортировкой людей в лечебные учреждения.

BREAKING: White House says President Trump has been 'made aware' of the possible school shooting in South Florida. — MSNBC pic.twitter.com/rs0hsKbDG7 — TheResistance Report (@AntiTrumpReport) 14 февраля 2018 г.

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