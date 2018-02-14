СМИ сообщили об одном погибшем в результате стрельбы в школе во Флориде

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. В результате стрельбы в школе в городе Паркленд во Флориде погиб, по меньшей мере, один человек, сообщает издание Miami Herald со ссылкой на главу местного пожарного департамента.
Полиция опознала стрелявшего в школе на юге Флориды, им оказался учащийся этого учебного заведения, в настоящий момент его ищут, сообщил ранее местный телеканал WSVN.
Пожарно-спасательные подразделения в США занимаются, в том числе, оказанием первой медицинской помощи и транспортировкой людей в лечебные учреждения.
BREAKING: White House says President Trump has been 'made aware' of the possible school shooting in South Florida. — MSNBC pic.twitter.com/rs0hsKbDG7— TheResistance Report (@AntiTrumpReport) 14 февраля 2018 г.