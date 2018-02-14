Трампа проинформировали о стрельбе в школе во Флориде, сообщил Белый дом

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проинформирован о стрельбе в школе в городе Паркленд, штата Флорида, Белый дом следит за ситуацией, сообщила журналистам представитель Белого дома Линдси Уолтерс.

Местный телеканал WSVN 7 News со ссылкой на полицию сообщал, что более 20 человек ранены при стрельбе в школе на юге Флориды.

"Президент в курсе стрельбы в школе во Флориде. Мы следим за ситуацией", — сказала она.

В школе Паркленда, как сообщается, произошла стрельба. Полиция заявляет, что стрелок еще находится на свободе. CNN ведет прямую трансляцию с места происшествия. На кадрах видно, как дети выбегают из школы, идет эвакуация.

#UPDATE: Person of interest identified in Marjory Stoneman Douglas High School pic.twitter.com/4RtDRtlrBL — WSVN 7 News (@wsvn) 14 февраля 2018 г.

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