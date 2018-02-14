Еврокомиссия хочет расширить источники доходов бюджета Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия предлагает расширить источники доходов бюджета Евросоюза, за счет чего в этот бюджет может быть привлечено дополнительно несколько сотен миллиардов евро доходов в течение семи лет, свидетельствуют материалы Еврокомиссии.

Евросоюз принимает семилетние финансовые планы (MFF), с учетом которых затем составляются ежегодные бюджеты ЕС. Эти бюджеты в большей степени состоят из взносов стран-членов Евросоюза. Нынешний семилетний финплан покрывает период с 2014 по 2020 годы, его объем составляет порядка одного триллиона евро. В ЕС идет выработка следующего MFF, на период с 2021 по 2027 годы. Если процесс Brexit пойдет по ранее запланированному пути и Британия покинет ЕС к концу марта 2019 года, то финплан будет составляться без учета немаловажных по размеру вливаний Великобритании в этот общий бюджет союза.

"Около 80% бюджета ЕС финансируется за счет национальных взносов (стран ЕС – ред.), основанных на НДС и валовом национальном доходе (GNI) Евросоюз в настоящее время рассматривает дополнительные или альтернативные источники дохода", — сообщает ЕК.

Среди дописточников приводится, к примеру, часть доходов от Европейской системы торговли выбросами (ETS). Это могло бы дать за семь лет действия будущей MFF от 7 миллиардов евро до 105 миллиардов евро. Кроме того, упоминается доля от доходов Центробанков и правительств стран еврозоны от выпуска единой европейской валюты евро, что может добавить бюджету Евросоюза от 10,5 миллиарда до 56 миллиарда евро за семь лет. Говорится и о дополнительных налоговых доходах, которые в сумме могут дать, исходя из документа Еврокомиссии, до 240 миллиардов евро допдоходов в бюджет Евросоюза за семь лет.