В США рассказали, зачем Ким Чен Ыну ядерное оружие

ВАШИНГТОН, 14 фев — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к созданию единой коммунистической Кореи, и создание ядерного оружия служит в том числе и этой цели, считает глава Тихоокеанского командования США адмирал Гарри Гаррис.

"Я думаю, что он — за воссоединение под единой коммунистической системой. Таким образом, он за то, что его дед (лидер КНДР Ким Ир Сен — ред.) не смог сделать, и его отец (лидер КНДР Ким Чен Ир — ред.) не смог сделать, и он находится на пути к достижению того, что, как он чувствует, является… естественным результатом для Северной Кореи — единый Корейский полуостров, который подчиняется Ким Чен Ыну и коммунистическому режиму там", — заявил Гаррис в среду на слушаниях в палате представителей США.

По мнению адмирала, это является долгосрочным планом нынешнего лидера КНДР. "Я думаю, что его ядерные амбиции способствуют этому мнению. Это (наличие ядерного оружия — ред.) ставит его в положение шантажа Юга (Южной Кореи — ред.), других стран региона, и нас. И я думаю, что это самая главная причина, по которой он стремится к обладанию ядерным потенциалом", — добавил адмирал Гаррис.

Корея оказалась разделенной на КНДР (Север) и Республику Корея (Юг) по итогам Корейской войны в 1950-53 годах, которую начали войска северян под командованием Ким Ир Сена.