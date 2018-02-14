В США суд оценил ущерб от действий россиянина Дринкмана в почти $312 млн

КАМДЕН (штат Нью-Джерси, США), 14 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд в США заявил, что предполагаемый хакер Владимир Дринкман нанес ущерб потерпевшим на сумму почти в 312 миллионов долларов.

Судья Джером Симандл объявил перед вынесением приговора, что готов признать ущерб шести потерпевшим лицам в размере 311 миллионов 700 тысяч долларов. Кроме того, он признал отягчающими обстоятельствами по делу тот факт, что потерпевших было более 10, а ущерб был нанесен с помощью сложных технических средств.

После этого суд приступил к слушаниям по приговору в закрытом режиме. "Мне известно о некоторых весьма чувствительных данных, касающихся приговора", — заявил судья. "Данное дело имеет серьезные основания для закрытых слушаний", — добавил он, сославшись на неназванные "исключительные обстоятельства дела".

"Это делается в правоохранительных интересах", — отметил судья.

Дринкман был одет в зеленую робу заключенного, в суд его ввели в кандалах, в руках он держал объемистую папку. В суде присутствует супруга обвиняемого.

Ущерб, который согласился признать суд по делу Дринкмана, стал одним из крупнейших по подобным делам в истории США. Для сравнения, российского гражданина Романа Селезнева признали виновным в причинении ущерба хакерскими средствами на сумму в 170 миллионов долларов и приговорили к 27 годам тюрьмы.

Дринкман признал вину в причастности к компьютерной мошеннической схеме, по которой, как утверждают власти США, были украдены 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. Российский хакер признал, что был участником преступного сообщества с 2005 по 2012 годы.

По версии американских властей, россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в течение семи лет проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний, из которых скачали данные более 160 миллионов кредитных и дебетовых карт, которые затем перепродали сторонним покупателям. Прокуратура называет хакерскую атаку одной из крупнейших в истории США.