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Евросоюз доволен тем, как работает упрощенный визовый режим с Россией

22:2014.02.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фотоФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Евросоюз доволен тем, как работает упрощенный визовый режим с Россией, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер в интервью газете "Коммерсант".

Глава представительства Европейского Союза Маркус Флориан Эдерер во время интервью в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Все в мире можно улучшить. Мы довольны тем, как работает упрощенный визовый режим. В 2016 году мы выдали гражданам РФ более 3 миллионов шенгенских виз, из них 80% были многократными", — заявил Эдерер, комментируя запланированные на апрель консультации об эффективности упрощенного визового режима между ЕС и Россией.

Он отметил, что по итогам 2016 года россиянам была выдана одна пятая от оформленных по всему миру шенгенских виз. "И это хороший результат. И мы ожидаем, что по итогам 2017 года число выданных гражданам РФ виз еще увеличится. Но точные данные будут опубликованы только в апреле", — добавил посол.

При этом Эдерер рассказал о том, над чем могла бы поработать российская сторона.

"Во-первых, в то время как европейские консульства, как я уже сказал, выдали в 2016 году 80% многократных виз, со стороны России этот показатель был равен лишь 43%. То есть европейцам, посещающим Россию, приходится чаще обращаться в российские консульства. На наш взгляд, необходимо двигаться к тому, чтобы совершать поездки было просто — для всех", — сказал он.

Клиентка в визовом центре Pony Express в Москве после вступления в силу новых правил подачи документов на получение шенгенских виз
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол также отметил, что российская сторона, как правило, выдает визы на более короткий срок, чем это делают европейские консульства. Третьим моментом, который выделил посол, является так называемый "льготный период", который заключается в добавлении дополнительных дней к срокам поездки, "чтобы у гражданина была возможность, если возникнут непредвиденные обстоятельства, либо продлить свое пребывание в европейской стране, либо изменить даты поездки".

По его словам, российские консульства "с большей долей вероятности выдадут европейцу визу со сроком, то есть без льготного периода". При этом, как подчеркнул Эдерер, если в силу непредвиденных обстоятельств человек может покинуть Россию не в нужный срок, то он сталкивается со сложностями.

Ранее глава представительства ЕС в РФ сообщал в интервью РИА Новости, что встреча совместного комитета Россия-Евросоюз по выполнению действующего соглашения об упрощении визового режима пройдет в Брюсселе в апреле.

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