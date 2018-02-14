МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Евросоюз доволен тем, как работает упрощенный визовый режим с Россией, заявил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что по итогам 2016 года россиянам была выдана одна пятая от оформленных по всему миру шенгенских виз. "И это хороший результат. И мы ожидаем, что по итогам 2017 года число выданных гражданам РФ виз еще увеличится. Но точные данные будут опубликованы только в апреле", — добавил посол.
При этом Эдерер рассказал о том, над чем могла бы поработать российская сторона.
"Во-первых, в то время как европейские консульства, как я уже сказал, выдали в 2016 году 80% многократных виз, со стороны России этот показатель был равен лишь 43%. То есть европейцам, посещающим Россию, приходится чаще обращаться в российские консульства. На наш взгляд, необходимо двигаться к тому, чтобы совершать поездки было просто — для всех", — сказал он.
По его словам, российские консульства "с большей долей вероятности выдадут европейцу визу со сроком, то есть без льготного периода". При этом, как подчеркнул Эдерер, если в силу непредвиденных обстоятельств человек может покинуть Россию не в нужный срок, то он сталкивается со сложностями.
Ранее глава представительства ЕС в РФ сообщал в интервью РИА Новости, что встреча совместного комитета Россия-Евросоюз по выполнению действующего соглашения об упрощении визового режима пройдет в Брюсселе в апреле.