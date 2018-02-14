Минобороны опровергло данные об опасном маневре российского судна в Босфоре

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В российском Минобороны прокомментировали информацию британских СМИ об "опасном сближении" российского грузового корабля "Кызыл-60" с судном Королевского военно-морского флота HMS Enterprise в водах Черного моря.

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа по Черноморскому флоту капитан первого ранга Вячеслав Трухачев заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

Он рассказал, что вспомогательное судно "Кызыл-60", следовавшее из Средиземного в Черное море, и корабль ВМС Великобритании "Энтерпрайз" "разошлись в штатном режиме на встречных курсах" на расстоянии около одного кабельтова (примерно 180 метров) в центральной части пролива Босфор. Капитан назвал такое сближение на этом участке "абсолютной нормой для всех участников судоходства".

Трухачев добавил, что "никаких опасных маневров, связанных с пересечением встречных курсов "Кызыл-60" и "Энтерпрайз" не было".

"Опасное сближение"

Об "опасном сближении" сообщило Британское издание Daily Star.

"Корабль Королевского военно-морского флота проплыл в считаных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. Британский корабль, похоже, едва избежал опасности", — говорится в статье Daily Star.

При этом на фотографиях, опубликованных в Twitter, видно, что расстояние между судами было намного больше "считаных метров". Кроме того, очевидно, что британскому военному кораблю российское грузовое судно не угрожало.

HMS Enterprise принимал участие в учениях в Черном море с целью "усиления способности НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны", пишет Daily Star.

Сопровождение российских кораблей

Это не первый случай, когда российские суда вызывают беспокойство у британской стороны. Так, в январе сторожевое судно британских ВМС Westminster направили в Ла-Манш для сопровождения группы российских военных кораблей.

Как рассказали в Минобороны Соединенного Королевства, это произошло после того, как российские суда вошли "в зону национальных интересов" страны.

При этом ведомство отметило, что происходящее нельзя назвать инцидентом, а отправка корабля для сопровождения — обычная в таких случаях процедура.

Кроме того, в конце декабря судно ВМС Британии Tyne направили для сопровождения в Ла-Манше российского лайнера, который, по мнению британской стороны, мог собирать разведывательную информацию. Спустя два дня британский фрегат St. Albans сопроводил российский корабль "Адмирал Горшков", когда тот находился близ британских территориальных вод в Северном море. Тогда министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что "не колеблясь будет защищать британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что все корабли страны перемещаются в строгом соответствии с международными правилами и не нарушают границ других государств.