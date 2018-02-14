Небензя предположил, что Никки Хейли нравится Россия

ООН, 14 фев — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что его американская коллега Никки Хейли постоянно обращается к России в своих выступлениях, и предположил, что ей нравится РФ.
"Она всегда отмечает Россию. Думаю, что ей нравится Россия, наверное, поэтому. Она не может не упомянуть Россию в каждом выступлении, что я от нее слышу. Но мы уже сказали сегодня: нас просят давать результаты, но я думаю, что еще никто не сделал больше нас по политическому процессу в Сирии. Мы работаем с правительством и оппозицией", — сказал Небензя журналистам в ООН после заседания.