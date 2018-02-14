На границе Южной Осетии задержали двоих граждан России

ЦХИНВАЛ, 14 фев – РИА Новости. Двое граждан России были задержаны пограничниками при попытке нарушения государственной границы Южной Осетии, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу Комитета госбезопасности республики.

Инцидент произошел в воскресенье на участке госграницы с Грузией близ села Прис Цхинвальского района.

"Пограничным нарядом были задержаны граждане России — 29-летний Квижинадзе Джони Кобаевич, уроженец села Земо-Хведурети Карельского района Грузии и 32-летняя Фистина Эльвира Николаевна, уроженка города Березники Пермской области", — пояснил представитель ведомства.

Установлено, что Фистина проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу, возбужденному Следственным управлением по городу Перми по статье "присвоение или растрата". Она находится под подпиской о невыезде.

"Выяснилось, что при помощи Квижинадзе она пыталась скрыться от уголовной ответственности в Грузии, используя территорию Южной Осетии в качестве транзитной", — рассказали в КГБ.

Задержанные должны будут выплатить штраф, после чего их передадут российским правоохранителям.

По данным КГБ Южной Осетии, в 2017 году были задержаны свыше пятисот нарушителей государственной границы.

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