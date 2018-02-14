СМИ: Израиль отказался признавать геноцид армян

ЕРЕВАН, 14 фев – РИА Новости. Израильский кнессет отклонил в среду законопроект о признании геноцида армян, передает издание Jerusalem post.

"Кнессет предварительным голосованием отклонил законопроект о признании Израилем геноцида армян, поддержанный председателем партии "Еш Атид" Яиром Лапидом", — говорится в сообщении. По данным издания, Лапид заявил, что нет причин, из-за которых парламент, представляющий переживший холокост народ, не должен признавать геноцид армян и установить для него день памяти.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.

Издание напомнило, что ранее спикер кнессета Юлий Эдельштейн призвал правительство в 2015 году изменить свою позицию, а в 2016 году комитет по образованию кнессета признал геноцид.

В ноябре 2017 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил в интервью израильскому общественному телевидению, что Ереван ожидает признания Израилем факта геноцида армян начала XX века. По его словам, этот вопрос был и остается в повестке двустороннего диалога. Министр добавил, что все больше людей, выражающих общественное мнение Израиля, в том числе в парламенте, выступают за такое признание.

В конце XIX — начале XX веков Османская Турция осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской Турции признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.