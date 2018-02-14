Климкин рассказал о "достойном вкладе" Украины в борьбу с ИГ*

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе заседания государств-участников всемирной коалиции по борьбе с "Исламским государством"* (ИГ*) рассказал о "вкладе" Киева в борьбу с террористами. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Вклад", о котором заявил украинский министр, заключается в том, что Киев "полностью разделяет ценности и принципы коалиции", а также стратегические цели по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

"Украина продолжает вносить свой вклад в борьбу с ИГ*, в частности принимая активное участие в деятельности рабочей группы по противодействию терроризму", — заявил Климкин.

Перед визитом в Кувейт министр написал в Twitter, что эффективно "вести борьбу" с боевиками Киеву мешает Россия.

"Из-за российской агрессии наш вклад несколько скромнее, чем мог бы быть, но достойный", — утверждает Климкин.

Остается неясным, о какой "борьбе" говорит глава МИД Украины. ВСУ не задействованы ни в одной операции против террористов ИГ*.

Кроме того, ранее стало известно, что сеть экстремистов, подозреваемых в финансировании и вооружении боевиков "Исламского государства"*, закупала оружие на Украине.

В 2015 году член коллегии МВД Украины Антон Геращенко (тогда занимал пост внештатного советника министра внутренних дел. – Прим. ред.) призвал помогать террористам группировки ИГ*. Следственный комитет России возбудил против Геращенко дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.