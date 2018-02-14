Силовики активно готовят масштабное наступление, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики констатируют активную подготовку украинских силовиков к наступательным действиям в Донбассе, заявил журналистам полпред на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин.

"В последнее время мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения. Вопреки всем существующим договоренностям, официальный Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения тяжелое вооружение, боевую и транспортную технику, перевозящую военнослужащих, боеприпасы и ГСМ", — сказал Пушилин.

Полпред ДНР пояснил, что силовики провели ряд учений по взаимодействию в наступательных действиях. Кроме того прошла проверка материально-технической части на предмет готовности к боевым действиям в городских условиях.

"Только на прошлой неделе для усиления 25-й воздушно-десантной бригады завершена переброска в район Авдеевки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады. В районах Артемовска и Попасной с 10-й и 54-й бригадами проведены учения с отработкой вопросов взаимодействия в ходе наступательных действий. К учениям привлекались подразделения МВД, нацгвардии и СБУ", — сказал Пушилин.