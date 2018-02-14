ДОНЕЦК, 14 фев — РИА Новости. Руководство самопровозглашенной Донецкой народной республики обратилось к странам-гарантам, в частности к ФРГ и Франции, с просьбой оказать влияние на Киев и не допустить эскалации конфликта в Донбассе, заявил журналистам полпред на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин.

"Учитывая принятый Верховной радой Украины закон о "реинтеграции", который фактически предоставляет украинской власти все полномочия для силового варианта решения конфликта, а также возросшую военную активность украинской стороны у линии соприкосновения, мы настоятельно рекомендуем СММ ОБСЕ обратить на ситуацию в Донбассе пристальное внимание, а руководству стран-гарантов, в частности Германии и Франции, оказать влияние на Украину и не допустить эскалации конфликта", — сказал Пушилин.