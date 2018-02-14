ФБР считает, что инцидент со стрельбой у здания АНБ не связан с терроризмом

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. ФБР полагает, что инцидент со стрельбой у здания Агентства национальной безопасности (АНБ) США, в результате которого пострадали три человека, не связан с терроризмом, сообщается на официальном аккаунте ведомства в Twitter.

"Обновления по поводу инцидента в Форт Миде: мы не считаем, что есть какая-либо связь с терроризмом на данный момент, мы полагаем, что это был единичный инцидент", — говорится в сообщении ФБР.

Ранее в АНБ сообщили, что около 07.00 по местному времени (15.00 мск) на охраняемую территорию агентства в Форт Миде в штате Мэриленд без разрешения попытался въехать автомобиль. Ведомство подтверждает, что в ходе инцидента "было применено оружие", но не уточняет кем и в какой степени.

Как сообщило ФБР, в результате инцидент пострадали три человека, их жизни ничего не угрожает. По данным ведомства, двое из нападавших находятся под следствием, третий в госпитале.