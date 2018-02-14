Минфин США ведет работу по санкциям против России

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Минфин США полностью поддерживает введение новых санкций против РФ и планирует провести закрытый брифинг с банкирами, заявил в рамках слушаний по бюджету в сенате глава ведомства Стивен Мнучин.

"Я могу отвечать за свою часть работу – по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится — ред.). Я сегодня встретился со своей спецгруппой, работниками спецслужб. Они активно работают. Санкции против России будут обсуждаться в рамках брифингов. Я с нетерпением жду встречи с банкирами, чтобы предоставить им секретную информацию", — сказал он.

Он добавил, что Минфин "полностью поддерживает введение санкций" и "мы с удовольствием будем работать с вами (конгрессом) по этому вопросу".

Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.