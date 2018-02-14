США пообещали ввести новые санкции против России в ближайшее время

Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. Архивное фото

Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости, Екатерина Соболь. Министерство финансов США пообещало ввести новые антироссийские санкции в скором времени.

"Мы активно работаем над этими санкциями. Вы можете ожидать их в ближайшем будущем", — сказал глава Минфина Стивен Мнучин в рамках слушания в сенате по бюджету.

Он подчеркнул, что министерство полностью поддерживает введение ограничений.

"Я могу отвечать за свою часть работу — по введению санкций против олигархов и лидеров правительства… Это совершенная неправда (что США не будет вводить санкции против России и несерьезно к этому относится — Прим. ред.)", — заявил министр.

Он добавил, что обсудит этот вопрос на закрытом брифинге с банкирами, где предоставит им секретную информацию.

"Кремлевский доклад"

В конце января ведомство опубликовало так называемый "кремлевский доклад" — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него попало почти все российское руководство и крупные предприниматели — всего более 200 человек. Список не влечет за собой немедленных санкций, но подразумевает такую возможность в будущем.

Мнучин впоследствии заявил, что санкции станут следствием закрытой части доклада, в которой более ста страниц.

Владимир Путин назвал "кремлевский доклад" "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США. При этом глава государства отметил, что Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, поэтому пока воздержится от ответных шагов и будет следить за развитием ситуации.

Россия неоднократно отмечала, что говорить с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.