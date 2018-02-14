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В мире

Рогозин: Бельгия и Люксембург - "правильные партнеры" по освоению Арктики

19:5714.02.2018
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Бельгией и Люксембургом. 14 февраля 2018Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Бельгией и Люксембургом. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал Бельгию и Люксембург "правильными партнерами" в процессе развития технологий освоения Арктики и инвестиционной политики.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству РФ с Бельгией и Люксембургом. 14 февраля 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин рассказал о бизнес-сотрудничестве с Бельгией и Люксембургом
"Поскольку Бельгия уже сейчас является потребителем российского СПГ… а Люксембург интересуется высокими технологиями и имеет большой инвестиционный потенциал, для нас это очень правильные партнеры с точки зрения развития не только тематики СПГ и потребления в Европу, а с точки зрения развития технологий освоения Арктики и инвестиционной политики, которая может быть привлекательна для наших партнеров", — заявил Рогозин журналистам после заседания межправкомиссии России, Бельгии и Люксембурга.

По его словам, российская сторона пригласила бельгийских и люксембургских коллег в рамках бизнес-миссии посетить Ямал, Сабетту, строящийся гигантский завод по сжижению природного газа.

"Нам есть чем похвалиться, и мы хотим похвалиться, показать технологии, которые мы там используем как по доставке модулей по линии Северного морского пути, так по их монтажу и вводу в эксплуатацию первой, второй и следующей очередей этого завода. Мы же хотим показать высокий уровень технологий, которые мы там применяем, а также рассказать о наших планах по развитию Северного морского пути", — сказал Рогозин.

Он указал, что там же будет сделана презентация по развитию атомного ледокольного флота России, "который также может использовать технологии приборостроения, которое создается в Европе, в частности, в Бельгии и Люксембурге".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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vovan buyvolov
Смущает постоянное упование на инвестиции, а как строили заводы в тридцатые годы? А потом сколько лет рассчитываться прибылью за эти инвестиции, а приборы мы только покупать можем? Чувствуется нет у Рогозина государственного « креативного» подхода, а ведь должен быть, санкции не отменяют, а вводят все новые. Мы часто слышим от наших политических деятелей, что Россия самодостаточная страна и это правда, вот только руководители чего то все ждут и ждут...
21:42
14.02.2018
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tolik.tsypuschckin
зачем нам вообще "партнёры"в этой отрасли?своих компрадоров достаточно,по моему.
20:50
14.02.2018
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Колхозник Дмитрий
А причем тут заинтересованность Люксембурга в высоких технологиях и Россия?
20:02
14.02.2018
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