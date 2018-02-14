МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин назвал Бельгию и Люксембург "правильными партнерами" в процессе развития технологий освоения Арктики и инвестиционной политики.

"Поскольку Бельгия уже сейчас является потребителем российского СПГ… а Люксембург интересуется высокими технологиями и имеет большой инвестиционный потенциал, для нас это очень правильные партнеры с точки зрения развития не только тематики СПГ и потребления в Европу, а с точки зрения развития технологий освоения Арктики и инвестиционной политики, которая может быть привлекательна для наших партнеров", — заявил Рогозин журналистам после заседания межправкомиссии России, Бельгии и Люксембурга.

По его словам, российская сторона пригласила бельгийских и люксембургских коллег в рамках бизнес-миссии посетить Ямал, Сабетту, строящийся гигантский завод по сжижению природного газа.

"Нам есть чем похвалиться, и мы хотим похвалиться, показать технологии, которые мы там используем как по доставке модулей по линии Северного морского пути, так по их монтажу и вводу в эксплуатацию первой, второй и следующей очередей этого завода. Мы же хотим показать высокий уровень технологий, которые мы там применяем, а также рассказать о наших планах по развитию Северного морского пути", — сказал Рогозин.

Он указал, что там же будет сделана презентация по развитию атомного ледокольного флота России, "который также может использовать технологии приборостроения, которое создается в Европе, в частности, в Бельгии и Люксембурге".