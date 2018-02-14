Проблемы Донбасса упираются в блокаду со стороны Киева, заявил Грызлов

МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Хозяйственные и гуманитарные проблемы Донбасса упираются в транспортно-экономическую блокаду со стороны властей Украины, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"Хозяйственные и гуманитарные проблемы, в том числе проблемы расчетов, в конечном итоге упираются в транспортно-экономическую блокаду Донбасса со стороны властей Украины", — сказал Грызлов по итогам заседания контактной группы в Минске.

Он отметил, что эта "в корне противоречащая минским соглашениям блокада, наряду с торможением политического процесса, является одним из самых серьезных препятствий для восстановления нормальной жизни людей" в Донбассе.

По словам полпреда РФ на переговорах, группа выразила "серьезную озабоченность затягиванием решения ряда гуманитарных вопросов, в том числе восстановления моста в Станице Луганская, проект которого Украина не согласовывает уже в течение года". Кроме того, Украина "упорно тормозит открытие пропускного пункта в поселке Счастье", отметил Грызлов.