Педофилы держат в страхе всю Литву, заявила правозащитница

ВИЛЬНЮС, 14 фев – РИА Новости. Литовский диссидент и правозащитница Нийоле Садунайте в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказала, почему в республике должным образом не расследуют дело о педофилии, и как относится к этому президент Даля Грибаускайте.
В 2009 году предприниматель Драсюс Кядис застрелил судью Каунасского окружного суда Йонаса Фурманавичюса за сексуальное насилие над девочкой, а потом сам был убит. После этого, в мае 2012 года полицейские насильно забрали ребенка из дома ее отца.
В беседе со Sputnik Садунайте напомнила, что в 2012 году в Литве был принят закон о том, что даже родные заключенного преступника имеют право знать, где он находится, и возможность с ним связаться.
"А Дейманте, как ее забрали после того, как над ней издевались мужчины, пропала. Четыре комиссии признали, что ребенок не может выдумать такое, что ребенок не врет, не фантазирует, говорит правду", — заявила правозащитница.
Садунайте предположила, что девочки, возможно, уже нет в живых.
Она напомнила, что дело шло несколько лет.
"Все, что было про педофилов, уничтожали, это и телефонные разговоры, и доказательства. Двадцать свидетелей или покончили жизнь самоубийством, или трагически погибли, утонули. Прокурор получил пустое дело, все было уничтожено", — рассказала она.
Садунайте добавила, что никто не знает, где находится мать девочки.
Садунайте заявила, что "вся Литва трясется" от страха. По ее словам, даже президент республики Даля Грибаускайте боится.
"Она сразу была за Дейманте и за Нерингу Венцкене — ее тетю, а потом на нее нажали, и она в страхе. Когда кончилось это выступление (на вручении премии Свободы. — Sputnik), она (Грибаускайте) меня обняла и сказала: "Я никогда не знала и не знаю, где Дейманте", — поделилась Садунайте.
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