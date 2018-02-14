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В мире

Педофилы держат в страхе всю Литву, заявила правозащитница

19:5014.02.2018
(обновлено: 20:01 14.02.2018)
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CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / ВильнюсПанорама Вильнюса. Архивное фотоПанорама Вильнюса. Архивное фото
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс

ВИЛЬНЮС, 14 фев – РИА Новости. Литовский диссидент и правозащитница Нийоле Садунайте в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказала, почему в республике должным образом не расследуют дело о педофилии, и как относится к этому президент Даля Грибаускайте.

Таллин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Как отмечает информагентство, давний скандал вокруг дела о растлении малолетней девочки Дейманте Кедите разгорелся с новой силой перед празднованием 16 февраля столетия литовской государственности. Нийоле Садунайте на церемонии вручения премии Свободы в Сейме напомнила, что дело почти десятилетней давности до сих пор не раскрыто. Считается, что к нему могут быть причастны высокопоставленные лица, именно поэтому оно так тщательно замалчивается, а свидетели и обвинители исчезают.

В 2009 году предприниматель Драсюс Кядис застрелил судью Каунасского окружного суда Йонаса Фурманавичюса за сексуальное насилие над девочкой, а потом сам был убит. После этого, в мае 2012 года полицейские насильно забрали ребенка из дома ее отца.

Бельгия. Архивное фото
© РИА Новости / Виктория Иванова
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На торжественной церемонии вручения премии 13 января Садунайте напомнила, что прошло уже восемь лет с момента исчезновения девочки, а о ней нет никаких данных, и, вполне возможно, ее самой уже нет в живых.

В беседе со Sputnik Садунайте напомнила, что в 2012 году в Литве был принят закон о том, что даже родные заключенного преступника имеют право знать, где он находится, и возможность с ним связаться.

"А Дейманте, как ее забрали после того, как над ней издевались мужчины, пропала. Четыре комиссии признали, что ребенок не может выдумать такое, что ребенок не врет, не фантазирует, говорит правду", — заявила правозащитница.

Заключенный в наручниках за решеткой. Архивное фото
© Fotolia / ViewApart
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"Можно допрашивать маленького ребенка только один раз, потому что это его травмирует. А тут допрашивали четыре [раза], и все (показания. — Sputnik) было, но все уничтожали. Суд был за этих педофилов", — добавила она.

Садунайте предположила, что девочки, возможно, уже нет в живых.

Она напомнила, что дело шло несколько лет.

"Все, что было про педофилов, уничтожали, это и телефонные разговоры, и доказательства. Двадцать свидетелей или покончили жизнь самоубийством, или трагически погибли, утонули. Прокурор получил пустое дело, все было уничтожено", — рассказала она.

Садунайте добавила, что никто не знает, где находится мать девочки.

Шприц. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Ее папу убили. Вроде как маму держат тайно, ее куда-то вывезли, там охрана", — сказала она.

Садунайте заявила, что "вся Литва трясется" от страха. По ее словам, даже президент республики Даля Грибаускайте боится.

"Она сразу была за Дейманте и за Нерингу Венцкене — ее тетю, а потом на нее нажали, и она в страхе. Когда кончилось это выступление (на вручении премии Свободы. — Sputnik), она (Грибаускайте) меня обняла и сказала: "Я никогда не знала и не знаю, где Дейманте", — поделилась Садунайте.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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vip.nikolay55
Еще и радужные придут, ждите.
20:48
14.02.2018
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madam.kukushinskay
Что тут говорить: разбегайтесь, прибалты, кто куда. Все- в европу, а войска нато- на свободные земли. Именно этого и добивается даля, поэтому и пугает- то маньяками,то педафилами. Ведь содержать народ уже скоро не за что будет.
20:13
14.02.2018
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