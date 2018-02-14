МИНСК, 14 фев — РИА Новости. Контактная группа по Украине на своем заседании указала на недопустимость обстрелов беспилотников ОБСЕ, заявил представитель России в группе Борис Грызлов по итогам заседания.

"Контактная группа указала на недопустимость обстрелов беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ, а также на необходимость безусловной дисциплинарной ответственности для нарушителей режима прекращения огня, обеспеченной соответствующими приказами", — сказал Грызлов.

Он отметил также, что со стороны Украины "такие приказы так и не были опубликованы, нарушения не расследуются, ответственность никто не несет".

Ранее Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на востоке Украины сообщила о повторном обстреле своего беспилотника в районе, находящемся под контролем ВС Украины.