Минобороны Белоруссии заявило о готовности ввести миротворцев в Донбасс

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Министерство обороны Белоруссии готово в случае необходимости выделить миротворческий контингент на юго-восток Украины, заявил глава ведомства Андрей Равков.

Официальный Минск неоднократно сообщал о готовности в случае необходимости отправить в Донбасс свой миротворческий контингент, однако пока такой необходимости не возникло.

По словам Равкова, в Белоруссии есть свой миротворческий контингент штатной численностью в 100 человек, из которых половина — постоянный состав, половина — переменный.

"Они изучают английский, готовятся в иностранных государствах и перенимают опыт", — отметил министр.

"Надо четко понимать: чтобы поехать выполнять задачи по миротворчеству, должны быть выполнены несколько условий. Первое — решение Совбеза ООН, он принимает соответствующие решения. К этому решению должно быть согласие страны, куда вводят, согласие страны, от кого выделяется контингент", — цитирует Равкова Sputnik Беларусь.

Согласно белорусскому законодательству, решение о вводе миротворческого контингента в другую страну принимает лично президент.

"При соблюдении всех этих условий мы готовы ввести миротворцев", — заключил Равков.

Как отмечает Sputnik, хотя предложение Минска ввести миротворцев в Донбасс и было воспринято мировым сообществом положительно, Совбез ООН до сих пор не принимал соответствующего решения.

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