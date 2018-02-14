Суд оправдал француза, сдавшего жилье террористам

Полицейские около театра Батаклан в Париже, где произошел один из серии терактов. Архивное фото

Полицейские около театра Батаклан в Париже, где произошел один из серии терактов. Архивное фото

ПАРИЖ, 14 фев — РИА Новости. Житель Франции Джавад Бендауд, сдавший жилье двум террористам, причастным к серии атак в Париже в ноябре 2015 года, признан невиновным, еще два фигуранта этого дела получили тюремные сроки, сообщает в среду портал FranceTV.

Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона "Стад де Франс", где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Бендауд был задержан 18 ноября 2015 года. Мужчину обвиняли в том, что он сдал жилье координатору нападений бельгийцу Абдельхамиду Абауду и еще одному террористу Шакибу Акруху — предположительно, одному из тех, кто устроил стрельбу в парижских кафе. Сам Бендауд многократно заявлял, что не знал, кому сдал жилье.

В начале февраля сторона обвинения потребовала для Бендауда и еще одного фигуранта Мохаммеда Сума, выступившего посредником, по четыре года тюремного заключения по статье об укрывательстве террористов.

Суд, решение которого было обнародовано в среду, установил, что Бендауд не знал, кого пустил на постой, и освободил его. В то же время, Сума был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Третий фигурант этого дела — санитар Юсеф Аит-Буласен, двоюродный брат Абауда, получил четыре года, один из которых условно, за недонесение о теракте.