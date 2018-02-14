Саакашвили заявил, что получил право на проживание и работу в Евросоюзе

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу, заявил, что получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство", — написал Саакашвили в среду на своей странице в Facebook.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду СМИ сообщили, что Саакашвили приехал в Нидерланды.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление, однако ему также было отказано.