Саакашвили заявил, что получил право на проживание и работу в Евросоюзе

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу, заявил, что получил в Нидерландах удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.
"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство", — написал Саакашвили в среду на своей странице в Facebook.
Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Сторонники Саакашвили провели митинг у здания администрации президента Украины в Киеве. Между ними и сотрудниками полиции произошли стычки, одного человека задержали. В среду СМИ сообщили, что Саакашвили приехал в Нидерланды.